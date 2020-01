Milan-Sampdoria, Ibrahimovic in panchina: Piatek torna titolare

Milan-Sampdoria, Ibrahimovic in panchina

Ultime notizie Milan – Zlatan Ibrahimovic ha ammesso che è pronto per giocare da subito. Intanto, per Milan-Sampdoria, Ibra sembra destinato a finire in panchina, con Piatek che torna titolare con Suso e Calhanoglu. Zlatan Ibrahimovic partirà in panchina, questo sembra ormai sicuro, ma non è detto che il calciatori non entri in campo per salutare i 60mila che saranno presenti a San Siro. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le altre novità saranno quella di Rade Krunic con Bonaventura e Bennacer in mediana, mentre Calabria ha sorpassato Conti per un posto a destra nel ruolo di terzino.

Ultime Milan, le parole di Pioli su Ibra

Queste le parole dell’allenatore Stefano Pioli su Ibra alla vigilia della gara contro la Samp: “Zlatan s’è presentato bene, come atteggiamento nei primi giorni di lavoro, è molto attento, molto curioso, deve capire dinamiche, nuove situazioni, compagni, nuovo allenatore, sta prendendo possesso del suo spazio ma ci vorrà un po’ di tempo. Non c’è molto da parlare, ma tanto da fare. Il suo arrivo ha dato una svolta all’ambiente, a Milanello, fuori il centro e in tutta Milano. Non è una personalità qualsiasi, lo conoscevo da avversario, ma non l’ho mai avuto a disposizione, anche oggi è l’ultimo a lasciare l’allenamento, attento, credo che si stia ponendo nel modo giusto. Non è il salvatore della patria, ma è un valore aggiunto“.

Arriva quindi l’annuncio più atteso: “Domani è convocato, sta bene per essere un giocatore che non gioca da 2 mesi, se è convocato, vuole dire che potrebbe anche giocare. Si è preparato da solo, gli manca un po’ di ritmo, un conto è allenarsi da solo e un altro e giocare a calcio“.

Milan-Sampdoria: probabili formazioni