Mercato Napoli, Lobotka in arrivo: altri indizi social dallo slovacco

Mercato Napoli: voglia di azzurro per Lobotka

Mercato Napoli Lobotka | Lobotka-Napoli si farà. Il corteggiamento degli azzurri per il centrocampista polacco va avanti già da diverso tempo, e ormai le parti sembrano essere giunte ad un accordo importante. Il giocatore non è stato convocato nella sfida odierna del Celta Vigo, segnale evidente di come lo scenario abbia preso una piega ormai ben definita. Lobotka approderà al club azzurro da qui a poco, e lo stesso giocatore non nasconde la sua voglia di Serie A.

Durante il match infatti lo slovacco ha postato storie Instagram riguardanti il match serale tra Napoli e Inter, oltre ad aggiungere un “like” ad un post della società partenopea. Indizi social importanti, e che confermano ancora una volta l’avviarsi spedito della trattativa. Questo quanto riportato da cm.it.

Ultimissime Napoli: manca poco all’arrivo di Lobotka

Il Napoli ha bisogno di nuovi innesti, soprattutto vista la situazione piuttosto complicata in campionato. Rino Gattuso sa bene che numericamente manca qualcosa a centrocampo, e l’arrivo di Lobotka potrà sicuramente dare linfa vitale alla squadra partenopea. Lo slovacco vuole solo il Napoli, l’affare è in dirittura d’arrivo, e nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale. Ecco la situazione riportata dalla nostra redazione.