Alla fine del primo tempo il risultato fra giallorossi e friulani è di 0-0: pochi sussulti nel posticipo, ad esclusione di una traversa firmata Babacar.

Il risultato di Lecce-Udinese è 0-0

Poche emozioni nei primi minuti del posticipo delle 18:00 tra Lecce e Udinese, nonostante entrambe abbiamo bisogno di guadagnare terreno in classifica. Il primo tentativo è di Babacar, che al 15′ prova una rovesciata da lunga distanza, non trovando tuttavia la porta. La migliore occasione del primo tempo capita sui piedi dell’attaccante ex Fiorentina, che al 20′ colpisce la traversa con un bolide da lunga distanza: sulla ribattuta di Mancosu Musso è reattivo e gli nega il gol. Si fa vedere anche l’Udinese: al 41′ botta violenta di Mandragora da oltre 25 metri, Gabriel vola e manda in angolo.

IN AGGIORNAMENTO

Il tabellino

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti