De Rossi si ritira dal calcio e lascia il Boca: possibile ritorno in Italia

De Rossi, arriva il ritiro: lascia il calcio a 36 anni, arriva la decisione di lasciare il Boca

De Rossi, arriva il ritiro dal calcio. E’ arrivato quel momento che i tifosi della Roma avevano già vissuto sulla propria pelle. L’addio dal mondo giallorosso era già avvenuto, ora arriva anche quello definitivo dal mondo del calcio. Daniele De Rossi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista lascia il Boca Juniors, così come rivelano i colleghi argentini e anche il mondo del calcio. Addio dall’Argentina dopo soli sei mesi, vissuti tra più bassi che alti. Il sogno di giocare alla Bombonera lo ha vissuto, ma finisce anzitempo la sua avventura al Boca: con gli Xeneizes solo sette presenze in sei mesi, dopo essere stato accolto come una divinità nella terra di Diego Armando Maradona.

De Rossi, ritiro dal calcio giocato: possibile ritorno alla Roma da dirgiente

Daniele De Rossi lascia il calcio e adesso resta solo Gianluigi Buffon tra i calciatori in attività di quella spedizione del 2006 che ha fatto sognare ad occhi aperti tutta l’Italia in quel Mondiale vinto in Germania. A 36 anni lascia il calcio e si ritira per motivi personali, mancherebbe solo l’ufficialità alla sua decisione. Da stabilire ora è il suo futuro, con Daniele De Rossi che potrebbe fare ritorno a casa: alle porte ci potrebbe essere un ruolo all’interno della dirigenza della Roma. E’ ciò che si augurano i tifosi della Roma per rivedere, ancora, il loro beniamino con i colori addosso dei giallorossi.