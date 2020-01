L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Genoa, rilasciando delle dichiarazioni sorprendenti in merito a mister Roberto De Zerbi.

Notizie Sassuolo, esonero per De Zerbi? Frecciata di Carnevali

Al momento chiaramente non c’è nulla di concreto. I neroverdi stanno sostenendo una stagione a dei buoni livelli, e c’è chiaramente del merito del mister in questo buon andamento. Tuttavia, forse proprio a proposito di qualche uscita dell’allenatore, è impossibile non notare una piccola stoccata nelle parole del dirigente rossoblu a pochi minuti dal fischio iniziale della prima gara dell’anno: “Condivido le parole del mister, questa squadra non ha ancora dato tutto, c’è tempo per migliorare. C’è un progetto con lui, ci mancano punti persi negli ultimi minuti, ad ogni modo al di là del mister c’è un progetto prestigioso. Preziosi sta spendendo soldi, se continua a farlo riesce a salvarsi, io lo spero“.

Notizie Sassuolo, quale futuro per De Zerbi?

Il suo ruolino di marcia quest’anno è di tutto rispetto (5 vittorie, 4 pareggi ed 8 sconfitte, con 29 gol fatti e subiti) per una squadra come il Sassuolo, che ha come obiettivo la salvezza. Ma il mister vuole di più, ed infatti più che parlare di esonero, stando a sentire alle voci di mercato, sarebbe più corretto parlare di semplice addio a fine stagione. Al mister infatti, fino all’inizio di questa stagione, si erano interessate praticamente tutte le squadre di Serie A dal 4′ posto in poi, Milan e Roma comprese.