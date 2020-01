Semplici dopo SPAL-Verona: “L’espulsione ha inciso parecchio sul risultato”

Semplici dopo SPAL-Verona

Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Verona. Ecco le sue parole:

“Sapevamo di affrontare una squadra che ha dato filo da torcere a tutti. Credo che la partita fosse in equilibrio, loro hanno avuto un episodio favorevole. Non siamo stati bravi nel concludere a rete, ci siamo innervositi. Volevamo fare una partita diversa, ma non era semplice contro questo Verona. L’espulsione ha inciso sul risultato finale, dispiace perchè venivamo da una bella vittoria a Torino. Bisognerà continuare a lavorare a non abbattersi come è successo oggi. Abbiamo avuto anche le nostre opportunità, ma bisognerà lavorare su ogni punto di vista. Era un fallo da rosso? Non l’ho visto bene, non posso giudicare. La colpa è nostra, non bisognava perdere quella palla. Cosa le preoccupa di più della sua squadra? Abbiamo commesso degli errori, dobbiamo cercare di andare aldilà di questi problemi, bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo. Penso che la squadra abbia le capacità di disputare un campionato migliore rispetto a come sta andando, ognuno deve fare meglio. E’ un momento particolare, reagiamo insieme”.