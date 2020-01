La Lazio non si ferma più: doppio Immobile per il 2-1 al Brescia

La Lazio mette pressione a Juventus e Inter: dopo la vittoria per 2-1 contro il Brescia al Rigamonti, sale momentaneamente al 1° posto

Brescia-Lazio finisce col risultato di 1-2

biancocelesti non mollano mai e vincono ancora in extremis la prima gara di Serie A del 2020. I padroni di casa passano dopo il quarto d’ora con Balotelli (primo gol del decennio, come nel 2010), ma si complicano la vita nel finale di primo tempo con il rigore che costa il rosso a Cistana e permette a Immobile di ristabilire la parità. Nella ripresa un paio di buone occasioni a testa, poi l’attaccante della Lazio completa la rimonta al 91′ e sale a 19 gol in campionato.

Il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (81′ Semprini), Romulo; Spalek (46′ Viviani); Torregrossa (42′ Mangraviti), Balotelli. All. Corini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59′ Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (59′ Cataldi), Correa, Lulic (77′ André Anderson); Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Gol: 18′ Balotelli (B), 42′ rig., 91′ Immobile (L)

Ammoniti: Tonali (B), Balotelli (B), Radu (L), Parolo (L), Bisoli (B), Jony (L), Cataldi (L), Chancellor (B)

Espulsi: Cistana al 39′ per doppia ammonizione