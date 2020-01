Ultime Cagliari, Maran: “Mercato? Chi vorrà andar via, ne parleremo”

Rolando Maran ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus: un impegno difficile per il suo Cagliari, che spera nel colpaccio all’Allianz.

Dopo 2 sconfitte consecutive, i sardi hanno bisogno di ritrovare i 3 punti, contro l’avversario più difficile. Di fronte c’è la Vecchia Signora, ma Maran non si dà per vinto: “Giocare a Torino contro la Juve non è facile ma possiamo fare una buona gara, se facciamo le cose con il giusto atteggiamente possiamo giocarci le nostre carte. La Juventus non è vulnerabile, dobbiamo essere bravi a portare la nostra compattezza, dobbiamo concentrarci su di noi garantendo pericolosità, con la giusta autostima, ho visto i ragazzi lavorare con convinzione, vediamo cosa siamo capaci di fare. Ha lavorato con grandissima serietà, sono convinto che la squadra insieme a lui metterà in campo una grande prestazione. Per noi sarà importante recuperare i giocatori che abbiamo fuori, oltre a Pavoletti e Cragno c’è anche Ceppitelli, per noi è la cosa più importante, siamo convinti che con tutti l’organico possiamo prenderci belle soddisfazioni e darle a tutti i tifosi. Mercato? Per qualche giocatore che ha voglia di giocare di più ci sarà più spazio, ascolteremo tutte le richieste“.