Genoa-Sassuolo, De Zerbi: “Il rigore contro di noi è scandaloso”

Genoa-Sassuolo, parla De Zerbi

Genoa-Sassuolo De Zerbi | Al termine del match di Marassi vinto dai rossoblu per 2-1, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Sassuolo, le parole del tecnico

Poco concreti “Il punteggio è frutto dei gol subiti e di quelli non fatti. E’ semplice. Potevamo fare meglio. Se porti 70 volte la palla nell’area avversaria non puoi fare solo un gol”

Maturazione “L’idea di dover sempre recriminare qualcosa da fastidio. Abbiamo tanti giocatori giovani e la scelta finale delle azioni passa attraverso la loro maturazione”

Rigore “Il rigore non c’è è scandaloso e il fallo su Berardi c’è e non andava dato il gol. Il rigore non esiste. Il guardalinee mi ha detto che noi siamo ineccepibili. Ma se non protesto non devo passare per scemo. Se io vado agli incontri con Rizzoli con la convinzione che i miei non devono protestare mi attengo alle regole”

Episodi “La partita è stata condizionata dagli episodi, inesistenti e contrari alla realtà. Mi è sembrato abbastanza chirurgico oggi quello che è successo oggi”

Irrati “Ci sono giocatori bravi e altri meno bravi idem con gli arbitri. Oggi Irrati è stato particolarmente sfortunato. Io sono favorevole al var ma devo capire dove sta il contatto in area. Io non mi espongo mai nei giudizi ma oggi devo uscire allo scoperto”.