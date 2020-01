Calciomercato Milan: Kessiè è un obiettivo concreto del West Ham, ma c’è ancora un ostacolo

Calciomercato Milan, Kessiè in orbita Premier League: individuato come obiettivo dal West Ham

Calciomercato Milan – Kessiè | Resta tra i calciatori in uscita del Milan, l’ivoriano Franck Kessiè. Il centrocampista ha voglia di una nuova esperienza dopo una stagione complicata vissuta in rossonero. C’è sempre la Premier League sul calciatore ex Atalanta e l’avventura al Milan potrebbe concludersi dopo due anni e mezzo. Stando a quel che rivela Il Corriere dello Sport, infatti, potrebbe arrivare in questo mercato di gennaio l’addio al club di Milano. Il West Ham sarebbe sulle tracce del calciatore rossonero.

News Milan: Kessiè è un obiettivo del West Ham, ma l’ostacolo è economico

Gli Hammers puntano Franck Kessiè. Il calciatore classe ’96 del Milan potrebbe dire addio ai rossoneri già nell’imminente mercato di gennaio. Si chiuderebbe il capitolo rossonero per lui, dopo un’avventura durata due anni e mezzo. L’ivoriano potrebbe gradire la destinazione Premier League, ma c’è una soluzione economica da trovare con il club interessato. Il West Ham è convinto delle proprie idee, che vedono protagonista il calciatore rossonero. Ciononostante, l’offerta resta bassa rispetto alle valutazione del club di Milano: la base economica su cui vorrebbe partire il Milan, è di 25 milioni di euro. Sarebbe questa la cifra minima da cui partire, per intavolare una trattativa vera e propria con il club inglese che, nel frattempo, non alza l’asticella.