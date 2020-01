Calciomercato Milan, Villareal ed Espanyol su Castillejo: la situazione

Calciomercato Milan, Castillejo ai saluti

Calciomercato Milan Castillejo | Il primo anno al Milan probabilmente Samu Castillejo non l’aveva immaginato così. Lo spagnolo non ha avuto continuità, almeno dal punto di vista delle presenze de titolare. Sono state 40 le sue presenze in stagione (ma solo 12 da titolare). Non una bocciatura, ma una netta gerarchia tra lui e Suso messa in evidenza durante tutta la durata della stagione. Lo spagnolo in queste 40 presenze ha poi totalizzato 4 gol e 4 assist. un Ancora peggio la seconda stagione, quella attuale, solo 8 presenze di cui solo una da titolare. Bottino magro per chi doveva garantire quel qualcosa in più che permettesse al Milan di lottare in maniera insistente per le posizioni alte della classifica.

Mercato Milan, il Villareal all’attacco

Il futuro di Castillejo adesso è davvero in bilico e le offerte non mancano. Su tutti sembra essere tornato alla carica il Villareal. Lo spagnolo, arrivato appena un’estate fa proprio dagli spagnoli per circa 15 milioni di euro, potrebbe ritornare alla base. Forte anche l’interesse dell’Espanyol. Al momento però l’entourage del calciatore ha fatto sapere alla Società rossonera di essere orientato a rimanere almeno fino a giugno. Il Milan, di contro, se arrivasse una proposta, anche in prestito, capace di farsi carico quanto meno dei 2.5 milioni di euro che da qui a giugno andranno versati per l’ingaggio, non ci penserebbe due volte.