Calciomercato Juventus: Thago Alcantara la novità, le ultime

Calciomercato Juventus: Thago Alcantara può arrivare

Mercato Juve, spunta Thiago dal Bayern Monaco. Un calciatore funzionale al gioco di Sarri. E’ questa la direttiva che sta seguendo Fabio Paratici sul mercato.

Come riportato da Tuttosport, Juventus e Paris Saint Germain da ormai un mese stanno lavorando allo scambio tra i coetanei Emre Can e Leandro Paredes. Ma da Parigi, negli ultimi giorni, è filtrata maggiore freddezza sullo scambio. Certo, l’ex Empoli sarebbe funzionale al gioco di Sarri ma in quanto ad esperienza non avrebbe la stessa di Emre Can.

I rapporti tra il dg juventino Fabio Paratici e il collega parigino Leonardo sono ottimi e i contatti proseguiranno. Può succedere di tutto entro fine mercato ma il nome di Paredes non infiamma i tifosi.

Diversa è invece la situazione in casa Bayern Monaco. Gli spifferi che giungono dalla Germania su Emre Can e su uno scambio con Thiago Alcantara lasciano sognare i tifosi.

Ultime Juventus: la situazione di Thaigo Alcantara

La Juventus starebbe valutato delle opzioni alternative allo scambio con Paredes. Le combinazioni sono poche, soprattutto in inverno.

Emre Can è intrigato dal Psg, ma accetterebbe col sorriso anche un ritorno in Bundesliga e al Bayern Monaco. In quel caso alla Juventus non dispiacerebbe aprire un discorso per Thiago Alcantara. Lo spagnolo ex Barcellona non è intoccabile in Baviera. Sono almeno due sessioni di mercato che Thiago prova a separarsi (senza successo) dai campioni di Germania. Alcuni intermediari hanno cominciato a lavorare per imbastire uno scambio e portare a Torino Thiago Alcantara, discepolo di Pep Guardiola, adatto di sicuro al gioco che vuole proporre Sarri.