Perugia, esonerato Oddo: al suo posto Serse Cosmi (UFFICIALE)

Massimo Oddo è stato esonerato: l’ex terzino lascia la panchina del Perugia a seguito della comunicazione ufficiale del club umbro. A sostituirlo è Serse Cosmi.

Notizie Perugia, addio a Massimo Oddo

Non è bastata l’impresa in Coppa Italia contro il Sassuolo: la situazione in campionato del Perugia (8° posto), ha portato la dirigenza alla decisione estrema di esonerare l’attuale mister. Ecco il comunicato del club: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera“. Per il tecnico si tratta del 4° esonero in carriera dopo Pescara, Udinese e Crotone. Salta quindi la sfida contro il Napoli al San Paolo del prossimo 14 gennaio.

Perugia, bentornato Serse Cosmi

Al posto dell’allenatore abruzzese ci sarà Serse Cosmi, pronto a rinverdire i fasti di una piazza che ha allenato dal 2000 al 2004, ottenendo ottimi risultati: vinse la Coppa Intertoto e guadagnò per la sua squadra l’accesso a quella che allora era ancora conosciuta come Coppa UEFA. Si attende soltanto l’annuncio (questione di ore), poi sarà pronto il Cosmi-bis. Il vice del tecnico perugino sarà l’ex attaccante Bologna, Sampdoria, Perugia e Lazio Fabio Bazzani che è già stato al fianco di Cosmi ad Ascoli e Venezia.