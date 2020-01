Oroscopo di domani 5 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 5 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Energia positiva per te, è il momento di chiarire le situazioni difficili. Parla adesso, mentre sul lavoro ti consiglio di mettere a posto le situazioni legate al passato.

Toro. Giornata energica anche per il Toro, per il lavoro arriverà il momento di fare delle scelte giuste e importanti. Insisti se credi in un progetto e non farti condizionare dal parere degli altri.

Gemelli. Stelle favorevoli alle conoscenze, per quel che concerne il lavoro potrebbe essere un giorno decisivo. Hai dormito poco negli ultimi giorni, una telefonata di svolterà la giornata e ti tranquillizzerà.

Cancro. Giornata molto pensierosa, ma con il morale alto. A lavoro sarebbe giusto radunare le idee, per poter prendere delle decisioni importanti. Approfitta dell’energia positiva per scegliere ora alcune cose.

Leone. Disguidi con il partner metteranno in crisi la tua giornate. Il mio consiglio è di cercare di evitare le polemiche, non alimentarle. Lo stress trascinato dal lavoro, potrebbe causare dei malintesi.

Vergine. Domenica molto positiva per i sentimenti, l’amore potrà regalarti delle forte emozioni. Favore da parte delle stelle anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 5 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. I single che cercano un partner potrebbero essere arrivati ad un punto importante della loro vita. Giornata positiva per le conoscenze ed entro la fine del mese, potrebbero arrivare buone notizie.

Scorpione. Evita i contrasti e cerca tranquillità. Per le coppie, consiglio di vivere una giornata per voi, per recuperare tutto il tempo perduto in precedenza. Riposati appena puoi, il lavoro ti sta stressando troppo.

Sagittario. Domenica importante per le nuove conoscenze. In amicizia e in amore, tutto favorevole per te. Alle coppie consiglio di ritrovare la serenità, cercando di capire da che parte stare. Così come sul lavoro, su cui vivi ancora problemi e che dovrai risolvere.

Capricorno. Porta avanti il tuo progetto di coppia e non distrarti su altro. Ti chiedo di fare attenzione al segno dello Scorpione, stelle in contrapposizione: potrebbero esserci attriti.

Acquario. Venere favorevole, ma ti consiglio di stare in allerta: le incomprensioni saranno alla base e alcuni distacchi potrebbero innervosirti nella giornata di oggi. Evita le discussioni inutili.

Pesci. La protezione delle stelle, farà in modo di farti prendere delle scelte importanti, senza paura. Venere ti favorisce i ritorni di fiamma e ti consiglio di provarci, se vuoi. Occhio però, le relazioni che ormai sono finite e hanno fatto il loro tempo, ti consiglio di escluderle.