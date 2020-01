Movimento in casa Toro, soprattutto per quanto riguarda il settore offensivo: secondo Tuttosport è possibile un avvicendamento tra Okaka e Zaza, con quest’ultimo diretto verso il Besiktas.

Calcio mercato Torino, Okaka per Zaza

L’attaccante ex Roma sta vivendo un momento a tinte chiaroscure con l’Udinese: le difficoltà offensive del team allenato ad interim da Gotti sono palesi, per cui non c’è poi da rammaricarsi per i soltanto 3 gol segnati in campionato. Ma non può essere un bottino soddisfacente e quindi se una squadra come il Torino, alla ricerca di ulteriore peso in attacco, manifesta il proprio interesse, la risposta non può essere che positiva. Domani è atteso un summit con la dirigenza friulana per far sì che Mazzarri possa ritrovare il bomber che ha già allenato al Watford.

Chiaramente, il tutto potrà avvenire soltanto ad una condizione e cioè che Simone Zaza lasci la squadra: su di lui c’è il Besiktas, pronto ad approfittare di un andamento non convincente che non potrebbe che peggiorare dopo la lite con Mazzarri. Sull’attaccante ex Juve ci sono però anche gli occhi di altri club in Serie A come Fiorentina e Bologna.

Ultime Toro, gli altri movimenti

Potrebbe percorrere la stessa strada di Okaka anche un altro talento dell’Udinese, mentre sul senso opposto di marcia ci sono invece Vittorio Parigini e Simone Edera, anche loro ai margini del progetto granata. Non è da escludere un inserimento di questi ultimi nell’affare nel complesso.