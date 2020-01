La trattativa che potrebbe portare Stanislav Lobotka a vestire la casacca azzurra continua: oggi ci sono stati ulteriori contatti tra Giuntoli e l’entourage del giocatore, anche se non è il suo sì a mancare…

Calcio mercato Napoli, distanza con il Celta Vigo

C’è la consapevolezza di non poter chiedere i 50 milioni della clausola, ma anche la convinzione che abbassando ulteriormente il prezzo, il Celta Vigo commetterebbe un errore nel vendere così Lobotka. Così la dirigenza spagnola tiene fermo il punto con il Napoli: almeno 25 milioni è la richiesta per il mediano che tanto serve a Gattuso. Di diverso avviso Giuntoli: con un rendimento in calo, la titolarità non garantita, il prezzo giusto per lo slovacco è 18 milioni, 20 al massimo con bonus. Ballano quindi 5 milioni ancora ed è per questo che Giuntoli ha avuto un altro meeting con gli agenti del calciatore oggi: l’obiettivo è abbassare ulteriormente le pretese di Felipe Miñambres, direttore sportivo del club galiziano. Da Castel Volturno, riporta Sky Sport, filtra comunque un sostanziale ottimismo circa il buon esito dell’affare.

Notizie Napoli, il giocatore ha già detto sì

Un ottimismo giustificato dal fattore tempo che adesso gioca a favore di De Laurentiis. Domani il presidente farà ritorno dalla Svizzera dopo le vacanze e troverà già una bozza di contratto con il centrocampista: stipendio da 1,8 milioni all’anno per 5 anni. Un accordo che ha fatto propendere per Napoli la volontà del calciatore, disposto ad a tutto pur di vestire la casacca azzurra, mentre i futuri compagni gli danno già il benvenuto.