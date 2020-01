Calciomercato Juventus: Rugani e Rabiot nel mirino dell’Everton

Ultime mercato Juve: Rugani e Rabiot corteggiatissimi ma non sono i soli. Come riportato da Tuttosport, viste le scarse rotazioni di Sarri sono tanti i calciatori che potrebbero lasciare Torino.

Su Demiral c’è l’interesse del Manchester City ma non solo. Il turco piace anche al Leicester, Bayer Leverkusen, Schalke 04 e Borussia Dortmund. Tutte offerte importanti, tra i 35 e i 40 milioni. La risposta di Paratici è stata la stessa data al Milan nei mesi scorsi, il centrale non si vende. Maurizio Sarri sta impiegando il giocatore con maggiore continuità (5 presenze, di cui 4 nelle ultime 4 partite) ed è convinto che abbia ancora margini di crescita importanti. La dirigenza, oltre a pensarla come l’allenatore da un punto di vista strettamente tecnico, conosce il panorama internazionale dei difensori centrali ed consapevole.

Visto che Chiellini è atteso in campo a fine febbraio, è che i bianconeri nel caso cederanno Daniele Rugani, il quale probabilmente punterà a giocare di più. Per l’azzurro si registrano interessamenti dall’Inghilterra: Arsenal, Leicester e Everton.

A proposito del club di Liverppol: Carlo Ancelotti, da fine dicembre sulla panchina dell’Everton, ieri ha aperto anche ad Adrien Rabiot, che lui stesso fece esordire giovanissimo ai tempi del Psg. Sul francese c’è anche l’Arsenal e soprattutto lo United.

Ultime Juventus: Emre Can potrebbe restare

Diversa la situazione di Emre Can. L’ipotesi di scambio con Leandro Paredes (Psg) non è tramontata, ma in questo momento è in standby. Sull’ex Liverpool si sta muovendo qualcosa in Germania ma si aspetterò prima il rientro di Khedira.