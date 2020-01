Calciomercato Genoa, Pinamonti in uscita: c’è la SPAL!

Calciomercato Genoa – Pinamonti in uscita

Calciomercato Serie A – Mattia Destro è stato ufficializzato nelle ultime ore dal Genoa, un ritorno per il calciatore che lascia il Bologna in una stagione personale piuttosto negativa. Il club ligure di proprietà del presidente Preziosi però è alla continua ricerca di un nuovo attaccante, negli ultimi giorni infatti è tornato di moda il nome di Roger Martinez, attaccante colombiano del Club America (squadra del campionato messicano). Un chiaro segnalo a quanto pare per Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante si è messo in mostra già la scorsa stagione con il Frosinone, per poi esplodere nel Mondiale Under 20 in estate. L’acquisto del Genoa arriva dall’Inter per una cifra importantissima (18 milioni più bonus). Ora però potrebbe essere scaricato dal club rossoblù e restare in Serie A.

Mercato SPAL – le ultime notizie sull’attaccante

Una stagione complicata anche quella di Andrea Pinamonti. Il classe 1999 ha messo a segno fino ad oggi con la maglia del Genoa soltanto 4 reti (2 in 2 gare di Coppa Italia) e soltanto 2 in campionato con 15 presenze. Crisi personale, ma i 3 cambi di allenatori del Genoa e l’ultima posizione in classifica non stanno aiutando il calciatore che avrebbe bisogno ora di nuovi stimoli. Come riportato da Sky Sport, l’arrivo di Mattia Destro al Genoa potrebbe spingere dunque Pinamonti verso una cessione. Sull’attaccante 20enne c’è l’interesse della SPAL.