Notizie Napoli, infortunio Koulibaly: pessime notizie sulle condizioni

Ultime Napoli, Koulibaly non sta bene. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli e in particolare da Koulibaly.

Il difensore senegalese, che sperava di recuperare per la gara contro l’Inter, non solo probabilmente non ce la farà a giocare contro la squadra di Conte, ma potrebbe star fuori anche più del previsto. Il problema muscolare rimediato durante la gara contro il Parma sembra infatti molto più serio del previsto.

Al centrale non basterebbe un mese per tornare in campo e dare una mano al nuovo allenatore Rino Gattuso. A questo punto il ritorno in campo di Koulibaly potrebbe slittare ancora ed il difensore salterebbe anche la gara di campionato contro la Lazio.

Ultime Napoli: male anche Maksimovic

Nel frattempo continua le terapie anche Nikola Maksimovic, che però non recupererà in tempo per lunedì sera contro i nerazzurri. In difesa si prospetta dunque ancora una volta l’utilizzo della coppia composta da Manolas e Luperto. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, dopo l’uscita del centrale italiano Rino Gattuso aveva deciso di impiegare Di Lorenzo come centrale. Piccole perplessità anche per Mertens che, però, dovrebbe farcela contro i nerazzurri.