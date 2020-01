Francia, muore in un incidente il giovane Julan dei Guingamp

Lutto in Ligue 2, il calcio è sotto shock: l’attaccante 23enne Nathael Julan è rimasto coinvolto in un incidente nel quale ha perso la vita.

Lutto in casa Guingamp: è morto Julan

Ancora un lutto, ancora un incidente in Francia, dopo la morte di Emiliano Sala (che ha scatenato anche una diatriba legale tra Nantes e Cardiff). Il giovane era alla guida della sua autovettura quando per cause ancora sconosciute ne ha perso il controllo, finendo fuori strada. Il tutto è accaduto alle ore 16:20 nei pressi di Pordic, cittadina nelle vicinanze di Saint-Brieuc: l’intervento dei soccorsi, riporta l’Equipe, è stato immediato, ma per vigili del fuoco e personale medico non c’è stato nulla da fare, visto che il ragazzo è praticamente morto sul colpo. Arrivato al Guingamp in Ligue 2 nella sessione invernale del 2018, il classe ’96 ha totalizzato 13 presenze. Precedentemente, aveva vestito le casacche di Valenciennes (13 presenze e 2 goal) e Le Havre, con 42 caps e nove reti segnate.

Il saluto a Julan

Visto il tragico evento, domani tutte le attività della società francese si fermeranno, nessuno escluso fino al settore giovanile. Questo il comunicato del club: “L’En Avant Guingamp è in lutto. Il club è stato profondamente rattristato dall’apprendere questo pomeriggio della morte accidentale del giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del club si uniscono per inviare le loro tristi condoglianze alla famiglia di Nathael“.