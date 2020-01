Calciomercato Verona: Ljajic può arrivare, asta con l’Udinese

Notizie Hellas Verona: Ljajic il colpo invernale? Come riportato da Tuttosport, il club veneto cerca un rinforzo in attacco dopo il ko di Salcedo.

Adem Ljajic resta nella lista della spesa di diversi club di Serie A. Il serbo vorrebbe trovare il modo, da quello che si dice e si scrive in Turchia, di lasciare il Besiktas, al tempo stesso Udinese e Verona, le principali candidate per abbracciare il fantasista, devono trovare la formula per riportarlo in Serie A.

Non sarà semplice. L’idea per entrambe è quella di prendere il calciatore con un prestito con diritto di riscatto, ma il Besiktas lo aveva pagato 8 milioni (prelevandolo dal Torino) e preferirebbe una cessione a titolo definitivo per il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Brescia, due nomi per Corini

Chi è molto attivo sul mercato è il Brescia che, come tutte le pericolanti, ha bisogno di rinforzarsi in ogni reparto. Cellino segue ventenne svedese Jake Larsson, in forza all’Orebro, trattativa in fase avanzata. Ma ci sono altri nomi come quello di Mathias Pereira Lage, centrocampista dell’Angers con doppio passaporto (francese e portoghese), dal costo abbordabile (attorno ai 3 milioni). Ben più onerosa sarebbe l’operazione per Marco Benassi: l’ex capitano del Torino, ora alla Fiorentina, costa almeno 5 milioni, ma piace molto al Brescia (e non solo).