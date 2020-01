Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz verso il Real Madrid: Zidane lo prenota per giugno

Mercato Napoli – Il rinnovo di Fabian Ruiz tarda ad arrivare, intanto il Real Madrid sembra sempre più convinto di far partire l’assalto al centrocampista spagnolo del Napoli, prelevato proprio dal campionato spagnolo per 30 milioni di clausola rescissoria ai tempi del Betis Siviglia.

Florentino Perez, per bruciare bruciare la concorrenza dei top club d’Europa, in particolare quella dei rivali del Barcellona, è pronto a bloccarlo per l’allenatore Zidane in vista di giugno. De Laurentiis vorrebbe rinnovare il contratto di Fabian per poi inserire una clausola rescissoria elevata in vista di una cessione ai Blancos.

Il Real Madrid potrebbe trattare con la SSC Napoli sulla base di 80 milioni di euro, cifra di partenza che potrebbe essere considerata bassa da ADL e il Napoli. Intanto, il Real Madrid prenderà contatto con il Napoli nelle prossime settimane per presentare la prima offerta ufficiale.

La volontà del Real, come riportato da Tuttomercatoweb, è quella di chiudere l’operazione in anticipo in questi mesi, dove Fabian non sta mostrando quanto fatto vedere lo scorso anno, prima anche qualche altro club europeo torni sul calciatore e che il valore di Fabian si impenni. L’attuale accordo contrattuale è comunque in scadenza nel 2023, ma il Napoli proverà il prima possibile a far firmare il rinnovo in vista di una cessione estiva.