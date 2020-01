Premier League, Liverpool-Sheffield 2-0: i Reds vincono ancora

Premier League: Liverpool-Sheffield 2-0

Premier League Liverpool-Sheffield | Prosegue l’incredibile striscia di vittorie del Liverpool nella Premier League 2019-2020. La squadra di Jurgen Klopp nella gara valida per la 21° giornata del campionato inglese ha battuto ad Anfield Road con un gol per tempo lo Sheffield United. A segno Momo Salah al 4′ del primo tempo e Sadio Manè al 19′ della ripresa. I Reds, saldamente in vetta alla classifica, salgono così a 58 punti, a +13 sul Leicester secondo e con una partita da recuperare. Nei match di ieri Delude ancora il Tottenham di Jose Mourinho, che dopo il 2-2 contro il fanalino di coda Norwich oggi ha perso per 1-0 in casa del Southampton. La settima sconfitta stagionale fa scivolare Kane e compagni ancora fuori dalla zona Champions League al sesto posto con 30 punti. Vittoria pesante, invece, per i Saints che salgono a 25 punti e si allontanano dalle zone calde della classifica. Nelle altre partite del pomeriggio, vittorie di Leicester e Watford. Le Foxes hanno battuto per 3-0 in trasferta il Newcastle con le reti di Perez al 36′, Maddison al 39′ e Choudhury all’87’. Il Watford ha invece avuto la meglio per 2-1 sui Wolves. Nella serata di Capodanno prima sconfitta come allenatore dell’Everton per Carlo Ancelotti. Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto per 2-1 con una doppietta di Gabriel Jesus.

Tabellino ed Highlights del match

Liverpool (4-3-3): Alisson; Robertson (84′ Lallana), Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Henderson, Milner; Menè (78’Origi), Firmino, Salah (92′ Elliot). Allenatore: Klopp.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; O’Connel, Egan, Bashman; Stevens, Fleck, Norwood (79′ Besic), Freeman, Baldock; Mousset (67’McBurnie), McGoldrick (68′ Sharp). Allenatore: Wilder.

Reti: 4′ Salah; 64′ Manè