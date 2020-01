Notizie Cagliari, infortunio Cragno: il portiere è recuperato

Ultime Cagliari, finisce l’incubo di Cragno, anche Olsen può scendere in campo. Dopo 4 giornate di squalifica Robin Olsen è pronto a rimettersi i guantoni e difendere la porta del Cagliari lunedì prossimo contro la Juventus. Per l’estremo difensore un mese di stop “forzato” dopo aver trasceso in quel di Lecce a fine novembre ed un ultimo mese dell’anno passato a guardare i suoi compagni annaspare più sotto l’aspetto psicologico che fisico. Per ora nel suo futuro c’è scritto Cagliari in attesa del recupero di Alessio Cragno, il quale continua gli allenamenti sotto la guida del preparatore dei portieri Bressan e dovrebbe esser pronto per tornare fra i pali il 14 gennaio con l’Inter al Meazza per la Coppa Italia.

Tutto questo all’indomani del controllo definitivo da parte del professor Castagna che dovrebbe dare l’ok per rientrare nella normalità. Tutta da valutare la sua condizione considerata la gravità dell’infortunio che lo ha tenuto fermo da agosto. Ora si aspetta anche Pavoletti.

Ultime Cagliari: futuro in bilico per Olsen

Una volta recuperato al 100% sarà il club isolano a decidere se andare avanti con Olsen oppure fare marcia indietro e rinunciare alle sue prestazioni per riproporre Cragno. Quel che è sicuro è il fatto che il portiere svedese si è rilanciato in Sardegna e la società giallorossa potrà contare su una plusvalenza non di second’ordine anche in considerazione del fatto che per l’estremo difensore fioccano le richieste, Premier in testa.