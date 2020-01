Calciomercato Roma, obiettivo Vlahovic: ma serve vendere Kalinic

La Roma è alla ricerca di un vice-Dzeko: Kalinic non ha convinto Fonseca e così la dirigenza proverà a concludere il doppio colpo, ingaggiando Vlahovic della Fiorentina.

Calcio mercato Roma, occhi su Vlahovic

A riferire le ultime di mercato in casa giallorossa è Teleradiostereo: secondo l’emittente radiofonica romana Petrachi vuole il giovane attaccante viola, autore quest’anno di 3 gol in 13 presenze in Serie A, con livello di prestazioni e minutaggio in crescita costante. Se Montella Si proverà già l’assalto per gennaio, ma qualora non dovesse andare a buon fine, è possibile che la pratica sia rinviata a giugno. In ogni caso, è quello l’identikit individuato da Fonseca ed il suo staff come sostituto del bomber bosniaco. Prototipo di attaccante moderno, sa proteggere la palla spalle alla porta, ma anche all’occorrenza trovare l’inserimento in velocità, aiutato anche dall’ottimo dribbling.

Ultime Roma, tutto dipenderà da Kalinic

Per fare cassa, ma anche per una questione di rotazioni, non ci sarà nessun innesto in avanti finché Kalinic non lascerà la capitale. Attualmente sul croato c’è il Bordeaux, ma senza eccessiva convinzione da parte dei francesi visto l’ingaggio molto alto del bomber (3 milioni di euro a stagione). Tra l’altro c’è da trattare con l’Atletico Madrid, ancora proprietario del suo cartellino e questo non può che complicare ulteriormente le cose. Per lui però, parlano i numeri: soltanto 4 presenze, per un totale di 77 minuti giocati, impongono riflessioni urgenti.