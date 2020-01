Calciomercato Milan, Piatek rifiuta la partenza: niente Roma per il polacco

Calciomercato Milan: “no” secco di Piatek all’ipotesi Roma

Calcio Mercato Milan Piatek | Tempo di mercato in casa Milan, soprattutto nel reparto offensivo. Nel giorno del ritorno di Ibrahimovic in rossonero c’è anche un’altra novità importante, stavolta riguardante Piatek. L’attaccante polacco sta attraversando un momento di stagione piuttosto negativo, e i soli 4 gol in 17 presenze sono un numero misero se si pensa al rendimento dello scorso campionato. Per l’ex Genoa si è aperta quindi l’ipotesi cessione, e diverse squadre ci hanno fatto il pensierino.

Tra queste anche la Roma, alla ricerca di un vice Dzeko: i giallorossi hanno chiesto un prestito, ma a quanto pare non hanno ricevuto le risposte sperate. La trattativa non ha fatto neanche in tempo a decollare che Piatek si è opposto subito, rifilando un “no” secco. Il polacco vuole infatti giocarsi le sue carte al Diavolo, e soprattutto non vuole fare da riserva al bosniaco della Roma. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Piatek: tentazione dalla Bundes?

Piatek vuole restare al Milan, e l’idea di fare da riserva a qualcuno non gli va proprio a genio. Il polacco ha però diversi estimatori anche all’estero, e chissà che qualche proposta non possa farlo vacillare. Attenzione alle avance del Borussia Dortmund, club interessato e sicuramente interessante per il giocatore.