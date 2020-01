Calciomercato Milan, per Paqueta serve l’offerta giusta: le ultime

Calciomercato Milan Paqueta| Non solo Ibrahimovic o Todibo, il Milan si prepara anche a muoversi sul mercato per quanto riguarda le uscite. Sono parecchie le possibilità che i calciatori rossoneri hanno, a partire dalle molteplici offerte arrivate sulla scrivania della dirigenza milanista.

Uno dei possibili calciatori ad andare via potrebbe essere Paqueta. Il brasiliano arrivato dal Flamengo ha fatto capire di voler giocare con maggiore continuità, ma per farlo molto probabilmente dovrà andare via. Pioli ha infatti fatto capire di non credere molto nelle sue potenzialità, e di conseguenza non ha in mente di utilizzarlo molto.

Calciomercato Milan, Paqueta tentato dal Paris Saint Germain: la situazione

Maldini, Boban e Massara sono stati chiari con il brasiliano e chi gli sta vicino: per liberarlo a gennaio ci vuole un’offerta importante, non basta il sì del giocatore che c’è già ma non sta forzando in maniera scorretta pur di andarsene.

Semplicemente, si è reso conto di rischiare il posto oltre che delle proprie prestazioni deludenti. Il PSG lo tenta ma lo stesso Leonardo deve convincere il Milan con un’offerta adeguata. Sono giorni di stand-by e attesa, le parti si aggiorneranno molto presto per decidere il da farsi.

Fonte Calciomercato.com