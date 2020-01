Calciomercato Juventus: Kulusevski, visite mediche in corso al J Medical

Calciomercato Juventus, Kulusevski al J Medical: visite in corso per lo svedese

E’ stato un giorno particolare quello di ieri, il primo dell’anno, che lo ha visto unirsi al club bianconero e trascorrere così il suo primo giorno da calciatore della Juventus. Questa mattina lo hanno atteso all’esterno del centro sportivo un bel po’ di tifosi della Juve, per un selfie e per conoscere il loro nuovo beniamino. Il calciatore si è prestato alle foto, poco prima di entrare al J Medical per sottoporsi alle visite mediche. Al termine delle stesse, arriverà la firma del contratto e dunque l’ufficialità dell’operazione.

Ultime Juventus, cifre dell’affare Kulusevski

Stando a quanto rivelato da Calciomercato.com, le cifre dell’affare sono state pattuite da Juventus e Atalanta sulla base di 35 milioni più 9 di bonus. Al calciatore andranno 2,5 milioni netti con bonus aggiuntivi, per un contratto valido fino al 30 giugno 2024. Il calciatore firmerà per la Juventus al margine delle visite mediche, è attesa la consueta ufficialità attraverso il sito ufficiale del club bianconero. Da capire, resta la soluzione cercata da Parma e Juventus in vista di gennaio. I crociati vorrebbero trattenerlo fino al termine della stagione, ora sta al club bianconero capire se lasciare continuare il percorso di crescita a Dejan Kulusevski oppure se prelevarlo anticipatamente e non a giugno.