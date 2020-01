Calciomercato Inter: Eriksen in pungo, le ultime

Notizie Inter: Christian Eriksen il grande colpo a zero. Beppe Marotta e Piero Ausilio lavoran per chiudere l’affare, che ha radici lontane come riportato da Tuttosport.

Operazioni così onerose e complicate, alla luce dell’agguerritissima concorrenza, vanno programmate per tempo e i dirigenti dell’Inter avevano già “preso la targa” ad Eriksen dopo ferragosto.

In Premier anche il Tottenham ha capito che il club nerazzurro ha in pugno il danese e, per questo motivo, ha fissato il prezzo del cartellino stimandolo in 20 milioni per evitare di perdere a zero il centrocampista che nel 3-5-2 di Antonio Conte sarebbe una mezzala dalla qualità cristallina. L’Inter, al momento, non vuole spendere.

Vidal per gennaio è ritenuto più funzionale per essere inserito nello spartito nel bel mezzo della stagione e soprattutto l’Inter, senza cessioni, non può spendere.

Ultime Inter: Gabigol sblocca l’affare?

Per questo i nerazzurri vorrebbero cedere qualche calciatore così da sbloccare il mercato e magari prendere il danese subito. Il primo della lista alla voci partenti è Gabigol, fresco vincitore del Pallone d’Oro sudamericano per la vittoria in Libertadores con il Flamengo.

Il club brasiliano ha offerto 16 milioni per l’80% del cartellino. Ma la trattativa si è arenata per le richieste del giocatore che vuole un ingaggio fuori parametro per il club brasiliano (che potrebbe virare su Pedro, in uscita dalla Fiorentina). Le richieste dell’entourage del giocatore provano come Gabigol guardi alla Premier per rilanciarsi e il West Ham, in tal senso, sembra avere fatto passi avanti sul Crystal Palace. L’altro interista in uscita è Matteo Politano che è a bilancio a 20,7 milioni e che – proprio per questo – l’Inter valuta 30. Sull’azzurro, dalla Roma, fino al Napoli passando per Fiorentina e Atalanta c’è mezza Serie A ma il suo cartellino è alto.