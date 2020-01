Calciomercato Juventus, Pogba è infortunato: le ultime

Calciomercato Juventus Pogba| Erano arrivate notizie interessanti in merito al mercato della Juventus. I bianconeri monitorano diverse situazioni, e tra possibili grandi occasioni o meno non smettono di esistere anche le suggestioni. Una di queste è senza dubbio quella che ha a che fare con Paul Pogba.

Il centrocampista del Manchester United anche oggi non ha giocato, contro l’Arsenal, stavolta però per un motivo diverso da quello che ci si aspettava. A confermarlo direttamente le parole del tecnico dei Red Evils: Solskjaer. Queste le sue dichiarazioni.

Queste le parole di Solskjaer

“Pogba è infortunato, per queso motivo non ha giocato oggi, sente ancora dolore alla caviglia: starà fuori certamente per alcune settimane, non sappiamo però ancora bene quanto dovrebbe stare fuori. Purtroppo è la stessa caviglia che gli ha dato problemi negli ultimi mesi, di conseguenza vogliamo andare con cautela senza prendere rischi inutili”.

Zittite dunque le voci che volevano il centrocampista francese fuori dalla partita per questioni di mercato con Juve, Psg e Real Madrid ampiamente interessate agli sviluppi della vicenda. Voci che si erano sollevate dopo le recenti dichiarazioni di Solskjaer che preventivava il ritorno di Pogba proprio per la gara all’Emirates contro l’Arsenal.