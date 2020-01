Calciomercato Juventus, Raiola blocca Pogba: “A gennaio non si muove”

Calciomercato Juventus, Raiola blocca Pogba

Calciomercato Juventus Pogba | “Paul ha sempre rispettato lo United e viceversa. L’unico che può parlare per i Red Devils e per Pogba è Solskjaer e io mi attengo a ciò che dice lui. Pogba non si muoverà e noi siamo felici così”. Lo ha detto Mino Raiola, agente di Paul Pogba, o ai microfoni di Sky Sports UK. L’agente del centrocampista francese ha poi proseguito: “Se vedo Pogba ancora allo United anche il prossimo anno? Sì, ma in una squadra che lotta per vincere la Premier e anche la Champions”.

Mercato Juventus, le parole di Raiola

Pogba al momento ha collezionato solo 8 presenze in questa stagione. “Sta lavorando per riprendersi dall’infortunio, per ora il nostro unico pensiero è questo. Il suo obiettivo è di essere pronto e giocare al meglio per lo United. Paul è un grande professionista – ha concluso Raiola – finché è ai Red Devils penserà solo a vincere trofei con questo club” Sempre Raiola, ieri molto loquace, ha però sottolineato ai microfoni di Repubblica che i “Red Devils sono come una barca alla deriva. In questo momento rovinerebbero anche Maradona e Pelé. Un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Pogba ha bisogno di una squadra, di una società, come la prima Juventus”.