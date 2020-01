Calciomercato Brescia, Tonali ha stregato Leonardo: nuovo assalto PSG

Il Paris Saint Germain vuole ripetere l’operazion Verratti: il bersaglio prescelto è Sandro Tonali, centrocampista del Brescia cercato da tante società in Serie A, tra cui Juventus, Inter e Napoli.

Calcio mercato Brescia, Tonali come Verratti

E i petrodollari spesso e volentieri vincono. Era l’estate del 2012, un giovane Marco Verratti era sulla bocca di tutti, per molti destinato alla Serie A, magari una big. Ed invece fu addirittura Ligue 1, con i più grandi, coi francesi che decisero d’investire concretamente su di lui e ritrovandosi con il ruolo coperto per quasi una decade. Oggi, secondo quanto riferito da le 10 Sport, potrebbe succedere la stessa cosa col mediano del Brescia. Anche lui è forte, anche lui sembra diretto verso Inter, Juve o chissà qualche altra big. Anche su di lui, c’è lo spettro del PSG. Anche se, giova ricordarlo, siamo su cifre nettamente diverse: all’epoca bastarono 15 milioni, questa volta, dopo 17 presenze in Serie A, potrebbe non bastarne il triplo.

Lo straordinario impatto di Tonali

A guardare il suo tabellino personale, non si resta impressionati dai numeri (1 gol e 2 assist in 17 match in questo campionato), ma basta guardare una partita qualsiasi del Brescia per notare come sia in fase difensiva che in costruzione, questo classe 2000 sia imprescindibile. Pare complicato che lasci le Rondini in questa sessione, visto che c’è una salvezza ancora tutta da guadagnare e ciò che vale 50 in estate potrebbe valerne 100 a gennaio, ma in vista di giugno il suo destino appare segnato.