Calciomercato Juventus: Rodrigo è la nuova ipotesi per giugno

Calciomercato Juventus, ipotesi Rodrigo del Valencia per giugno: le ultime

Calciomercato Juventus – Rodrigo | Il mercato sta per aprire i propri battenti, con gennaio e l’anno nuovo che sono appena arrivati e la Juventus sarebbe già in ottica Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino il talento del Valencia, Rodrigo Moreno. Le cifre della clausola rescissoria sono enormi e la Juventus ovviamente punterà a sborsarne molto meno: 120 milioni sono troppi e il club di Valencia sarebbe disposto a trattare per l’operazione. Ilsta per aprire i propri battenti, con gennaio e l’anno nuovo che sono appena arrivati e lasarebbe già in ottica calciomercato . Non solo imminente, si guarda anche verso giugno. Dalla Spagna arrivano notizie inerenti al reparto offensivo dei bianconeri perché, stando a quanto rivelato da ‘AS’,avrebbe messo nel mirino il talento del Valencia,. Le cifre dellasono enormi e laovviamente punterà a sborsarne molto meno:sono troppi e il club disarebbe disposto a trattare per l’operazione.

Nella scorsa sessione di calciomercato, in Italia ci aveva fatto un pensiero il Napoli, per Rodrigo del Valencia. Affare che poi sfumò, con il Napoli che ha virato sulla conferma di Mertens e Milik e l’innesto a zero di Llorente. Una soluzione diversa, che però non compromette il futuro di Rodrigo, che potrebbe incrociarsi nuovamente con la Serie A. La Juventus sarebbe sul calciatore e, in caso di cessione di Paulo Dybala nel prossimo giugno, potrebbe partire il definitivo assalto per il giocatore. Il classe ’91 sarebbe nel pieno della sua carriera e vorrebbe trovare in Italia il suo salto di qualità. Il passaggio alla Juventus e l’opportunità di giocare con Cristiano Ronaldo, lo affascinerebbe. Lo stesso Cristiano, lo ha affrontato nelle passate stagioni con la maglia del Real Madrid e ora potrebbero ritrovarsi a vestire la stessa maglia, alla ricerca degli stessi obiettivi.