Ultime Milan, Ibrahimovic si presenta il 3 gennaio

Ultime Milan Ibrahimovic | Il Milan comunica in una nota ufficiale apparsa sul sito del Club, e poi diffusa su tutti gli account social della Società, che “la conferenza stampa dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan alle ore 10”. Ibra il 2 gennaio sosterrà le visite mediche di rito. Come riporta il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it è difficile prevederne un esordio dal primo minuto nella sfida del 6 gennaio contro la Sampdoria. Anche se Pioli a Sky Sport è stato possibilista: “Mi ha detto che sta bene, che devo stare tranquillo e che non vede l’ora di allenarsi con noi. Anche io non vedo l’ora di averlo a disposizione. Mi approccio al nuovo anno con grande fiducia”.

Notizie Milan, la ripresa degli allenamenti

Nel frattempo oggi ripresa degli allenamenti per il Milan dopo la pausa natalizia. La squadra si è ritrovata per pranzo a Milanello e successivamente ha iniziato l’allenamento in palestra con l’attivazione muscolare. Il riscaldamento è poi proseguito sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi; sul campo ribassato, poi, torelli a tema seguiti da una serie di allunghi sui 50 metri. Parallelamente, i portieri hanno svolto un lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci. Spazio alla palla nella seconda parte dell’allenamento con una serie di partitelle a campo ridotto; prove sulle palle inattive prima di concludere l’impegno odierno.