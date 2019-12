Premier League, a Capodanno sfida tra Guardiola e Ancelotti

Premier League Capodanno | Il calcio in Inghilterra non si ferma mai, nemmeno a inizio anno; Premier League in campo anche a Capodanno, con 4 match in onda su Sky, e il giorno dopo con il Liverpool, sempre più capolista solitario. Cinque in tutto le partite da seguire tra il 1° e il 2 gennaio, con il big-match di questo turno in programma mercoledì alle 21 all’Emirates Stadium di Londra, dove saranno di scena Arsenal e Manchester United. Sempre mercoledì, da non perdere anche la sfida dell’Etihad Stadium di Manchester, con Carlo Ancelotti che con il suo Everton andrà a far visita ai campioni d’Inghilterra del City di Pep Guardiola. Per l’ex tecnico del Napoli, due incontri e due vittorie da quando, il 26 dicembre scorso, si è seduto per la prima volta sulla panchina del club di Liverpool.

Inghilterra, la corsa del Liverpool

A proposito di Liverpool, impegno casalingo per i campioni d’Europa e neo campioni del Mondo, che giovedì ospiteranno a Anfield lo Sheffield United, formazione, comunque, da non sottovalutare, visto l’ottimo campionato fin qui disputato, ottavo posto in graduatoria con 29 punti. Gli uomini di Klopp continuano a volare in vetta alla classifica, primo posto a quota 55, con ben 13 lunghezze di vantaggio sul Leicester, secondo, e una partita da recuperare. Per i Reds sembra davvero l’anno giusto per tornare a vincere quel titolo che manca dal lontano 1990.