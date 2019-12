Inter, Lukaku al miele: “Giocare qui è una benedizione e un onore”

Notizie Inter: Lukaku sul suo arrivo in nerazzurro

Notizie Inter Lukaku | Una prima parte di stagione davvero eccezionale per l’Inter, che può godere di una posizione di classifica più che ottima. Conte può essere davvero soddisfatto, soprattutto del suo pupillo, Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha avuto un impatto impressionante sulla Serie A, e soprattutto sul calcio italiano. Il suo arrivo è stato importante per l’Inter così come per lui, il quale è riuscito a ritrovare fiducia e gol come in passato. Il giocatore, tramite Instagram, ha voluto raccontare la sua decade, soffermandosi anche sul suo arrivo in nerazzurro. Ecco le sue parole riportate da goal.com:

“Giocare all’Inter è un mio sogno da quando ero piccolo, tutti sanno della mia ammirazione per Adriano. Essere in questo club è una benedizione, è un onore per me giocare qui ed indossare questa maglia. Per ora le cose vanno bene, ma dobbiamo insistere e continuare a dare il nostro meglio”.

Lukaku e la gioia ritrovata

La carriera di Lukaku sembrava aver preso una piega decisamente negativa negli ultimi mesi, soprattutto a causa di un andamento quasi disastroso dello United. Ad un tratto l’arrivo all’Inter, una gioia ritrovata per il gol e per il calcio. Il belga è ora felice, ma negli ultimi giorni si è soffermato su qualche brutto episodio che lo ha visto coinvolto, ecco di cosa parliamo.