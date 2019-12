Calciomercato Inter, Alonso si allontana: Granovskaia non perdona Conte

Calciomercato Inter, Alonso si allontana

Calciomercato Inter Alonso | Il fronte esterno per il mercato dell’Inter è una partita a scacchi per ora decisamente bloccata. Il nodo è Lady Marina Granovskaia, detta “la Zarina”, plenipotenziaria di Roman Abramovich al Chelsea. Lady G, come viene beffardamente soprannominata a Londra, ai Blues ricopre la carica di amministratore delegato e con l’attuale tecnico neroazzurro si è lasciata male, molto male, nel 2018 quando Conte ruppe con il club londinese intentando causa alla Società. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Vediamo i dettagli.

Mercato Inter, il Chelsea non vuole cedere

Il punto è che ora l’Inter ha messo in cima alla lista dei desideri per la fascia sinistra Marcos Alonso e la Granovskaia ha risposto che per averlo bisogna pagare 45 milioni di euro. Una cifra talmente fuori mercato da far ritenere logico pensare che si tratti di un dispetto personale proprio verso Conte. Il tecnico salentino in Inghilterra in due stagioni di contratto ha vinto Premier League ed FA Cup, finché nel 2017-18 i rapporti si sono raffreddati fino al congelamento. Alla fine l’amministratore delegato del Chelsea ha esonerato Conte con strascico legale. Il tecnico ha poi chiesto, vincendo la causa buonuscita e danni morali. Difficile pensare, pertanto, ad un affare “normale” tra i club. L’Inter per cautelarsi ha individuato in Acuna l’alternativa.