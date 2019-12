Calciomercato Fiorentina, Cutrone in arrivo: le cifre dell’affare

Calciomercato Fiorentina: quanto costa Cutrone

Calcio Mercato Fiorentina Cutrone | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più in questi ultimi giorni dell’anno, e la maggior parte dei club punta a rinforzarsi in vista di una seconda, difficile, parte di stagione. Occhio anche ai movimenti della Fiorentina, molto attiva soprattutto per quanto riguarda qualche colpo in attacco. I nomi sono tanti, ma quello più caldo e vicino è Cutrone. L’ex Milan sembra essere pronto al ritorno in Italia, e intanto il club di Firenze tratta con il Wolverhampton.

La squadra inglese non ha mai dato troppa fiducia al giovane attaccante, e ieri durante il match con il Liverpool non era neanche in panchina. La trattativa andrà in porto con molte probabilità, e intanto il Daily Mail rivela quelle che potrebbe essere le cifre dell’affare: la Fiorentina dovrebbe riuscire a prendere Cutrone in prestito per 6 mesi, con un diritto di riscatto di 15 milioni di euro. I Wolves sono sempre più convinti, si farà.

Cutrone: il ritorno del figliol prodigo

Sembra passato pochissimo tempo da quando Cutrone ha lasciato il Milan, eppure il bomber italiano ha sentito eccome la mancanza della Serie A. Ora alla Fiorentina c’è una nuova esperienza, in una società alla ricerca di riscatto e risultati. Patrick è pronto, come lo è sempre stato.