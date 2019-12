Ultime Napoli, Allan rinnova fino al 2024: adeguamento d’ingaggio e prolungamento di un anno

Ultime Napoli – Rinnovo Allan | E’ stato tra i calciatori al centro delle discussioni nel caotico periodo vissuto dal Napoli, il brasiliano Allan. Il club azzurro, sta continuando a lavorare per venirne fuori. Oggi la ripresa degli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno e i partenopei sono già a lavoro per riavvicinare società e organico. Sì, perché in questi giorni festivi sarebbero stati avviati i primi contatti per i rinnovi di coloro che sono considerati perni fondamentale del progetto Napoli. Tra questi, c’è anche Allan, che potrebbe trovare la firma sul contratto che porta al rinnovo.

News Napoli, rinnovo Allan: cifre e dettagli

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, attraverso le colonne della sua edizione odierna, per Allan potrebbero esserci delle novità importanti in chiave Napoli. Il calciatore brasiliano avrebbe avviato i contatti da mesi ormai con la società e finalmente le parti sembrano essersi avvicinate in via definitiva. Il Napoli avrebbe offerto al suo entourage un adeguamento dell’ingaggio fino al 2024. Senza clausola rescissoria, un adeguamento per convincere il calciatore a restare per 3 milioni di euro netti a stagione, a fronte delle cifre monstre che gli avrebbe proposto il Paris Saint-Germain. Quella di Napoli sarebbe una scelta di vita e di cuore del brasiliano. Sullo sfondo ci sono anche le altre situazioni, legate a Zielinski e Milik. Il Napoli, a poco alla volta, vuole arrivare alle fumate bianche.