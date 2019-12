Calciomercato Inter, Vidal è in arrivo: le ultime

Calciomercato Inter Vidal| Sono ore importanti in casa Inter, sia per quanto riguarda il mercato che per quanto riguarda il campo. Stando alla prima voce, sembra ormai fatta per il primo acquisto di questa sessione invernale del calciomercato di riparazione di gennaio. Conte aveva espressamente chiesto rinforzi di un certo livello, e Marotta non ha perso tempo affondando il colpo sull’unico giocatore che forse realmente serviva allo scacchiere nerazzurro: Arturo Vidal.

Inter, Barella e Sanchez in gruppo: le ultime

L’ex Juventus ha rotto definitivamente con il Barcellona, e fra denunce e altro si appresta ad approdare all’ombra di San Siro già fra qualche settimana. Al suo fianco molto probabilmente troverà anche il compagno di Nazionale Alexis Sanchez, tornato ieri ad allenarsi in parte in gruppo, così come anche Nicolò Barella.

Difficile vederli in campo con il Napoli, ma il recupero di questi due calciatori più l’innesto di Vidal regalano a Conte una squadra ultra competitiva, capace di poter lottare realmente con la Juventus fino all’ultima giornata. Resterà da capire soltanto se apporre qualche altro accorgimento, magari sulla fascia sinistra con il nome di Darmian che non passa mai di moda, ma almeno per il momento Conte vuole godersi Vidal.

Fonte TuttoSport.