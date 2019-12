Calciomercato Roma, Under può partire: fissato il prezzo

Calciomercato Roma: quanto chiedono i giallorossi per Under

Calcio Mercato Roma Under | La stagione della Roma sta andando avanti in maniera molto positiva, e Fonseca sembra aver già dato una vera impronta ai propri singoli. Molti di loro stanno sfoggiando prestazioni molto positive, mentre alcuni stanno faticando un po. Uno di questi è senza dubbio Cengiz Under, attaccante turco che dopo l’infortunio ad inizio campionato, sembra faticare a ritrovare la forma perfetta.

Il giocatore è stato messo al di sotto delle gerarchie iniziali, e a gennaio potrebbe addirittura partire. Le pretendenti ci sono e sono tante, e la Roma potrebbe anche non forzare troppo la mano sulla permanenza. Niente regali però, con un prezzo ormai fissato: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi chiederebbe circa 40 milioni di euro per lasciar partire Under.

Notizie Roma: il punto su Under

Under non sta vivendo un momento positivo a Roma, sebbene la sua squadra stia andando molto bene. Il turco per ora non ha ancora espresso il suo potenziale, e Fonseca potrebbe non essere più disposto ad aspettarlo. A gennaio potrebbe arrivare l’offerta giusta, e al momento le squadre interessate sono 3 nello specifico: Bayern Monaco, Everton e Siviglia. Quest’ultima soprattutto è la più agguerrita, soprattutto per via di Monchi, ds della squadra andalusa, che conosce molto bene il ragazzo.