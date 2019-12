Calciomercato Milan, Petagna potrebbe tornare: è lui il vice-Ibra

Calciomercato Milan, Petagna in arrivo: è la nuova suggestione per l’attacco

Calciomercato Milan – Petagna | Colpo di scena in arrivo a Milanello. Sì, perché il reparto offensivo del Milan potrebbe totalmente cambiare dal prossimo gennaio. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero ha cambiato tutte le carte in tavola per Boban e Maldini, che ora starebbero lavorando ai prossimi colpi in chiave mercato. Il centravanti polacco, Krzysztof Piatek, non convince. La sua prima frazione di campionato è stata molto bassa rispetto agli standard messi in scena nei suoi primi 6 mesi in rossonero. I soli quattro gol – tre su rigore – in diciassette partite, non bastano più. Il Milan guarderà oltre ed è per questo che ha preso quota la suggestione Andrea Petagna, che potrebbe convincersi di un ritorno a casa.

Ultime Milan, Piatek e Leao via: Petagna sarà il vice-Ibra

Stando a quel che rivela Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, il duo composto da Boban e Maldini, potrebbe puntare Andrea Petagna. Gli occhi sarebbero stati messi sul centravanti della Spal, che sta facendo una buona stagione individuale, nonostante la brutta condizione di classifica del club di Ferrara.