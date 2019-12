Calciomercato Juventus, Kulusevski a un passo: accordo con l’Atalanta

Calciomercato Juventus, Kulusevski a un passo

Calciomercato Juventus Kulusevski | Ormai ci siamo, fra poche ore apre ufficialmente una finestra di mercato di gennaio che si preannuncia scoppiettante, con le big italiane tutte decise a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Il primo colpo grosso lo ha già piazzato il Milan, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a parametro zero. In ottica futura, invece, i bianconeri hanno messo le mani sul giovane Dejan Kulusevski del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. I dettagli

Mercato Juventus, i dettagli dell’accordo

E’ di pochi minuti fa la notizia rilanciata dall’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport secondo la quale la Juventus e l’Atalanta avrebbero raggiunto l’accordo per il passaggio del giovane gioiello, classe 2000 alla corte di Sarri. L’affare si chiude per una cifra vicina ai 35 milioni di euro più bonus, bonus che non potranno superare il tetto di 10 milioni. Pertanto la valutazione complessiva potrebbe arrivare a 45. L’accordo con il ragazzo, invece, prevede un contratto fino al 30 giugno 2025 per una cifra di 2 milioni di euro netti. Le notizie che filtrano al momento parlano di accordo per giugno ma non è da escludere la possibilità che Kulusevski arrivi alla Juventus già a gennaio. Juventus e Parma nelle prossime settimane si incontreranno per valutare la situazione. Pjaca potrebbe essere la contropartita per sbloccare la situazione.