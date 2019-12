Calciomercato Inter, Zanetti accoglie Vidal: “Vogliamo alzare il livello”

Calciomercato Inter, Zanetti accoglie Vidal

Calciomercato Inter Zanetti Vidal | Un rinforzo a centrocampo è in arrivo per l’Inter, si tratta naturalmente di Arturo Vidal. Il forte mediano cileno in rotta con il Barcellona è il primo nella lista di Antonio Conte per andare a rimpinguare una rosa che in mediana ha visto i rientri dagli infortuni di Niccolo Barella e Stefano Sensi. “Vidal? Vedremo come andrà il mercato, abbiamo un mese di tempo”, ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, intercettato dall’emittente sudamericana ESPN in Argentina. “Vidal è un giocatore di gerarchia e personalità, vedremo quello che accadrà. Però stiamo parlando di un giocatore che sicuramente potrà alzare il nostro livello che è già molto buono”, ha aggiunto.

Mercato Inter, la trattativa

Nel frattempo l’affare sembra aver subito uno scossone. Le prove di avvicinamento con il Barcellona da parte della società nerazzurra continuano e sulla trattativa ci sarebbero in ballo 4 milioni: 16 infatti ne offre l’Inter, il Barcellona ne chiede 20 per il cileno e si sta lavorando proprio su queste cifre. L’Inter vuole chiudere in fretta per poter subito utilizzare il centrocampista cileno e dare subito a Conte la possibilità di rinforzare la rosa facendo così rifiatare un reparto in sofferenza. Un innesto come quello dell’ex juventino potrebbero infatti essere determinante per la volata finale scudetto.