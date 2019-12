Calciomercato Inter, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri: Conte li vuole per gennaio

Calciomercato Inter – Marcos Alonso ed Emerson Palmieri | L’Inter andrà a caccia di esterni per le proprie corsie laterali nel prossimo calciomercato che sta per aprire finalmente i propri battenti. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta andrà a puntellare quella che è la rosa attuale, per alzare l’asticella dell’organico nerazzurro. Vuole garantire al proprio allenatore, Antonio Conte, dei rinforzi importanti ed è per questo che continua a lavorare su più orizzonti per quel che concerne il calciomercato. Un obiettivo importante, anche se toccherà sborsare una cifra importante per arrivare al calciatore, porta il nome di Marcos Alonso. Dal Chelsea non solo lui, ci sarebbe anche Emerson Palmieri.

News Inter, Alonso ed Emerson nel mirino di Marotta: sarebbe un ritorno da Conte

Stando a quel che rivelano i colleghi inglesi del ‘SunSport’, l’Inter avrebbe messo nel proprio mirino gli esterni del Chelsea, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. L’alternativa low cost porta il nome dell’italiano Matteo Darmian, seguitissimo dall’Inter ancor prima del suo ritorno in Italia e al Parma.

Per lo spagnolo ex Fiorentina, l’Inter punterebbe al prestito, perché la valutazione del cartellino è troppo elevata. 2,5 milioni subito a gennaio, più il riscatto fissato a 21 milioni. Il Chelsea però non mollerebbe la presa sulle proprie richieste: il calciatore non partirebbe per meno di 35 milioni.