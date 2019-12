Calciomercato Fiorentina, individuato l’attaccante per Iachini: è Patrick Cutrone

Calciomercato Fiorentina – Cutrone | E’ a caccia di una punta per il mercato di gennaio, il club viola, pronto a regalare al nuovo tecnico Beppe Iachini, il proprio attaccante. E’ per questo che il rinforzo potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League e sarebbe un ritorno in Serie A. L’avventura in Inghilterra di Patrick Cutrone potrebbe essere arrivata già ai titoli di coda, con il calciatore che vorrebbe ritrovare la Nazionale e giocarsi qualche piccola chance di far parte della spedizione italiana ad Euro 2020.

Ultime Fiorentina, trattativa in corso per Cutrone: cifre e dettagli

Secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone potrebbe rientrare ben presto in Serie A e alla Fiorentina. Ci sarebbero già i contatti di un emissario del club viola con i dirigenti del Wolves. La richiesta del club inglese tocca le cifre che arrivano ai 20 milioni di euro, ma la Fiorentina starebbe trattando sulle formule, tutte diverse. Si vorrebbe andare al prestito, con o senza obbligo di riscatto. La cosa su cui il club di Rocco Commisso non vorrà transigere, è il costo complessivo di oltre 15 milioni per l’operazione. Il motivo riguarda la cessione di Pedro perché sarà proprio con quei soldi, che la Fiorentina riuscirà a riportare Patrick Cutrone in Italia.