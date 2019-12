Oroscopo di domani 30 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ una giornata sottotono per te, devi darti da fare e reagire. I primi mesi dell’anno di vedranno andare controcorrente, con qualche difficoltà anche sotto l’aspetto economico. Da Aprile ci sarà la tua riscossa, preparati al meglio.

Toro. E’ senza dubbio una giornata positiva per te. Ci saranno tante belle occasioni in questo 2020. Passerai un capodanno a dir poco fantastico, ricco di emozioni ma anche di possibilità che non aspettavi, soprattutto in amore.

Gemelli. Dal punto di vista economico e professionale devi cercare di migliorare la tua situazione. Qualcosa va cambiato o modificato del tutto. Se vuoi un nuovo lavoro è il caso di rimettersi a studiare, con voglia e determinazione.

Cancro. Potrebbero esserci colpi di scena nella tua vita, soprattutto dal lato sentimentale. A lavoro raggiungerai gli obiettivi che ti sei prefissato, ma prova a non trascurare troppo la famiglia e le persone che ti vogliono realmente bene.

Leone. Giornata positiva ed energica, per preannuncia una bella settimana, in cui ti sentirai più ottimista nei riguardi del futuro. Qualche piccolo calo solo in amore a causa di Venere contraria: per questo potresti tendere a isolarti.

Vergine. E’ una bella giornata e forse è il caso che tu ne approfitta. Non lasciarti scappare occasioni del genere, come quella lavorativa in particolare che si presenterà sulla tua scrivania. Sfrutta al meglio tre le possibilità.

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ una giornata che passerai leggermente sottotono, soprattutto a causa delle stelle. Devi compiere delle scelte importanti, occhio a qualche piccolo problema con il partner. Adesso sei tu che devi decidere cosa fare.

Scorpione. Momento faticoso e non soddisfacente per te, sia in amore che a lavoro. Per te si prepara un anno duro ma ricco di soddisfazioni, devi cercare di non mollare e di porti sempre nuovi obiettivi.

Sagittario. Giornata molto positiva, ma occhio a qualche piccolo problema che potrebbe verificarsi a lavoro. Inoltre devi fare attenzione perchè potrebbe rovinarti qualche piano per Capodanno, ma troverai una soluzione.

Capricorno. Giornata positiva, che preannuncia un anno nuovo denso di progetti davvero importanti e favoriti da Giove e Saturno nel tuo segno, che ti aiuteranno a ottenere i risultati voluti. Bene il lavoro, sarai facilitato nelle scelte che vorrai compiere.

Acquario. La giornata ti sorride, soprattutto a livello fisico e psicologico. Se stai bene con te stesso tutto piò andare solo meglio. A lavoro soprattutto avrai soddisfazioni importanti, non ti montare la testa e continua a lavorare sodo.

Pesci. E’ una giornata molto stancante per te, probabilmente non l’affronterai nella maniera giusta. Hai bisogno di riposo, sfrutta questa settimana di ferie per non pensare al lavoro, devi stare meglio per ricominciare.

