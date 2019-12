Old Firm, dopo 9 anni Rangers tornano a vincere in casa del Celtic

Old Firm, dopo 9 anni Rangers tornano a vincere

Old Firm | Dopo nove anni, comprensivi di un fallimento e una retrocessione in quarta divisione, i Rangers Glasgow sono tornati a vincere l’Old Firm, il derby di Glasgow, in casa del Celtic. A Celtic Park, la squadra di Gerrard passa in vantaggio con Kent dopo il rigore sbagliato da Christie. La formazione di Lennon pareggia provvisoriamente con Edouard, nella ripresa gol vittoria di Katic. Il successo permette ai Rangers, al primo successo a Celtic Park dopo nove anni, di salire a 52 punti e avvicinare a -2 la capolista Celtic che però ha una gara da recuperare.

Derby di Glasgow

L’ Old Firm, in Scozia citato anche come Auld Firm, è il derby più antico del mondo. Ricordiamo a titolo di cronaca che Celtic e Rangers sono abbondantemente le due squadre scozzesi di maggior successo, 104 titoli nazionali in due. Raramente il loro dominio è stato interrotto. L’ultima avvenne nel 1984-85, quando Aberdeen e Dundee United si diedero battaglia per la vittoria del campionato scozzese. Alla fine il titolo andò all’Aberdeen.Nel 2012 i Rangers sono falliti e ripartiti dalla Scottish League Two, la quarta serie scozzese e il derby non si è giocato per 4 anni.