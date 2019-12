Mercato Inter, affare Gabigol: “Fatti passi in avanti”

Gabigol è il tesoretto per l’Inter in questo calciomercato: in attesa di capire però quale sarà la sua effettiva sistemazione, Marotta valuta le possibilità..

Calcio mercato Inter, Gabigol al Flamengo?

Dopo aver conquistato la Libertadores, l’attaccante brasiliano è tornato ad essere un idolo in patria e soprattutto una pedina fondamentale per la formazione rubronegra. Marotta ed Ausilio, di concerto con Conte, non hanno però pensato ad un suo ritorno, nonostante stia per scadere il prestito e da gennaio sarà almeno sulla carta un giocatore che dovrà mettersi a disposizione del mister.

A più riprese infatti il board nerazzurro ha fatto capire che l’attaccante brasiliano rappresenta più una possibilità di guadagno che un innesto dal punto di vista tecnico. Tra le pretendenti, come già ricordato, c’è proprio il Flamengo, che ha parlato per bocca del CEO Bruno Spindel, ai microfoni di Expediente Futebol: “Abbiamo avuto un incontro a Doha, abbiamo fatto un passo avanti. Al momento è una trattativa complessa, che coinvolge tre parti e non ha ancora nulla di concreto: solo il tempo ci dirà se Gabigol rimarrà anche nel 2020“.

Le cifre dell’affare

La valutazione del suo cartellino si aggira attualmente intorno ai 20 milioni di euro: le ultime vogliono un Flamengo intenzionato a pagare l’80% all’Inter (quindi formulando un’offerta da 16 milioni di euro) e colmare la restante parte con percentuali su eventuali vendite future.