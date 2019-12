Calciomercato Roma, Bruno Peres è tornato: le ultime

Calciomercato Roma Bruno Peres| E’ tornato Bruno Peres. Il terzino ex Torino è tornato dall’esperienza avuta in Brasile: adesso è nuovamente a Trigoria, essendo ancora un calciatore di proprietà dei giallorossi. Nessuno ha voluto riscattarlo e di conseguenza il suo futuro sembra esser destinato ancora all’ombra dell’Olimpico, forse ancora per poco, è tutto d vedere.

Si perchè la situazione è molto confusa. Dopo un anno di addio sembrava che Bruno Peres non poteva assolutamente rimettere piede al centro sportivo capitolino, e invece alla ripresa il ragazzo ci sarà. Paulo Fonseca ha fatto capire di volerlo testare in allenamento, non precludendosi anche la possibilità di tenerlo e di utilizzarlo. Il brasiliano si sta tirando a lucido per ottenere una chance, infatti è seguito da un personal trainer che lo sta tenendo in forma.

Calciomercato Roma, Bruno Peres avrà una possibilità

Inutile dire che non parte favorito, anche perchè di concorrenza forse ce n’è anche troppa in quel ruolo. Tra Spinazzola, il titolare quasi indiscusso, e Santon, spesso messo in gioco da parte di Fonseca, c’è anche Alessandro Florenzi che ha perso il posto e che potrebbe dunque partire. La cosa positiva di Bruno Peres è la capacità di poter agire anche in attacco, cosa che non farebbe male alla Roma. Un jolly in panchina è sempre ben accetto, soprattutto se è consapevole della propria posizione.

Fonte Calciomercato.com.